В Оренбургской области прошла акция «Свеча памяти»

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Вечером в пятницу, 21 июня, в Оренбургской области прошла акция «Свеча памяти», сообщает RIA56. Мероприятие было посвящено 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В Оренбургской области прошла акция «Свеча памяти»
  • ©pixabay.com

«22 июня 1941 года — это страшная, скорбная дата для каждого человека. Война коснулась каждой семьи. И сохранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов — наш священный долг», — заявил и. о. первого вице-губернатора — первого председателя правительства региона Сергей Балыкин.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День памяти и скорби также обратился к жителям региона, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Наша задача — чтобы память о подвигах предков никогда не забылась и никогда не повторились события тех лет», — отметил он.

Ранее в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.

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