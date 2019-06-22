Истребители ЮВО провели учения над Чёрным морем

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Истребители авиационного соединения Южного военного округа провели учения над Чёрным морем, сообщает «Крыминформ».
Истребители ЮВО провели учения над Чёрным морем
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«Звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота было поднято с одного из оперативных аэродромов Краснодарского края для сопровождения стратегических ракетоносцев. Уже в воздухе пилоты получили координаты самолётов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближающихся к ним», — рассказали в пресс-службе ЮВО.

Каждая пара истребителей отработала поочерёдно сопровождение самолётов Ту-160 и выполнила перехват условного противника на дальних рубежах атаки.

Ранее URA.RU передавало об армейских играх «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в Челябинской области.

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