Татарстану выделили 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца

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Татарстан получит 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.
Татарстану выделили 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Соответствующее соглашение в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика заключила с Росавтодором.

Татарстан также направил 350 млн рублей на строительство БКК.

Общая сметная стоимость первого этапа превышает 2,2 млрд рублей. Выделение оставшейся суммы финансирования и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Контракт на выполнение работ должен быть заключён 9 июля.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж.

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