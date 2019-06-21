Татарстану выделили 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца

Татарстан получит 350 млн рублей из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Соответствующее соглашение в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика заключила с Росавтодором.

Татарстан также направил 350 млн рублей на строительство БКК.

Общая сметная стоимость первого этапа превышает 2,2 млрд рублей. Выделение оставшейся суммы финансирования и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Контракт на выполнение работ должен быть заключён 9 июля.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж.