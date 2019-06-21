Татарстану выделили 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Соответствующее соглашение в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика заключила с Росавтодором.
Татарстан также направил 350 млн рублей на строительство БКК.
Общая сметная стоимость первого этапа превышает 2,2 млрд рублей. Выделение оставшейся суммы финансирования и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.
Контракт на выполнение работ должен быть заключён 9 июля.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж.