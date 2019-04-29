В Кировской области направят более миллиарда рублей на строительство трассы Опарино — Альмеж

В Кировской области более 1 млрд рублей направят на строительство трассы Киров — Котлас — Архангельск на участке Опарино — Альмеж, сообщает progorod43.ru.

Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Из документации следует, что начальная (максимальная) цена контракта достигает 1,061 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Протяжённость участка составит 26,63 км. Окончание строительства намечено на ноябрь 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая. Торги запланированы на 20 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.