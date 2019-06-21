Россия утилизирует украинскую подлодку

В Минобороны России объявили тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье», доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России по итогам референдума на полуострове.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию о проведении соответствующего тендера.

Как указывает агентство, это была единственная подлодка в составе ВМС Украины и последний корабль проекта 641, остававшийся на вооружении в мире.

Ранее пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.

В декабре 2018 года представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США решили выделить украинским ВМС $10 млн.