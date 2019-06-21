Россия утилизирует украинскую подлодку
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию о проведении соответствующего тендера.
Как указывает агентство, это была единственная подлодка в составе ВМС Украины и последний корабль проекта 641, остававшийся на вооружении в мире.
Ранее пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
В декабре 2018 года представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США решили выделить украинским ВМС $10 млн.