Россия утилизирует украинскую подлодку

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В Минобороны России объявили тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье», доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России по итогам референдума на полуострове.
Россия утилизирует украинскую подлодку
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию о проведении соответствующего тендера.

Как указывает агентство, это была единственная подлодка в составе ВМС Украины и последний корабль проекта 641, остававшийся на вооружении в мире.

Ранее пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.

В декабре 2018 года представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США решили выделить украинским ВМС $10 млн.

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