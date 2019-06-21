Суд арестовал экс-главу Балашихи по делу о получении взятки

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Басманный суд Москвы арестовал главу Пушкинского района Подмосковья и бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова, обвиняемого в получении особо крупной взятки.
Суд арестовал экс-главу Балашихи по делу о получении взятки
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Жиркову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 

По версии следствия, являясь главой города Балашихи, он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1000 кв. м в строящемся многоквартирном доме.

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