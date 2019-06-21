Экс-глава Балашихи обвиняется в получении крупной взятки

Главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования данного дела проведены обыски.

Отмечается, что СК просит арестовать Жиркова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находясь в СИЗО, в качестве протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.