В Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1995 году

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В Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 1995 году. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1995 году
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Тела 70-летней женщины и её 31-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома в областном центре. В течение долгого времени преступление оставалось нераскрытым.

Теперь установлена причастность ранее судимого жителя Оренбурга, который совершил преступление из-за внезапно возникшей ссоры.

«Показания фигуранта и иные доказательства подтвердили версию следствия», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении в Челябинской области за особо тяжкое преступление, совершённое в Соль-Илецком районе.

Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что двум жителям города Краснотурьинска, обвиняемым в убийстве двух пенсионеров, грозит пожизненный срок.

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