В Москве завели дело по факту смерти годовалого ребёнка

В Москве завели уголовное дело по факту смерти годовалого ребёнка, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по столице.

По имеющимся данным, 15 июня у девочки поднялась температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у ребёнка ветряную оспу.

Девочку не госпитализировали. Через непродолжительное время она скончалась дома.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту смерти роженицы в больнице.