На Кубани проводится проверка по факту жёсткой посадки Ми-2

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в станице Чамлыкская Лабинского района.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 на Кубани.

В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.