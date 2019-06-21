На Кубани проводится проверка по факту жёсткой посадки Ми-2
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- РИА Новости
В настоящий момент сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 на Кубани.
В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.