В Тверской области двое детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП

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В Тверской области восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП.
В Тверской области двое детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП
  • © ГУ МЧС РФ по Тверской области

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя управления ГИБДД УМВД России по области. 

«По предварительным данным, 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детишек в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребёнок, перевозился на руках у взрослого с нарушением. Все доставлены в медицинское учреждение», —сказали в полиции.

Отмечается, что авария произошла в 4 утра на 164-м километре автодороги М-10.  Автомобиль съехал в кювет и врезался в мачту электроосвещения, отчего она упала на автомобиль Volkswagen. 

Причиной происшествия, возможно, стало утомленное состояние водителя. 

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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