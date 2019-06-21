В Петербурге рассказали о мероприятиях, запланированных в День памяти и скорби

В Санкт-Петербурге рассказали о мероприятиях, запланированных в День памяти и скорби, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В 11:00 начнётся церемония возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Аналогичные акции пройдут и в других районах, на большинстве воинских кладбищ и в местах захоронений жертв войны.

В 15:00 на Соборной площади в Петропавловской крепости состоится концерт «Музыка войны и Победы».

В Михайловском театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области проведут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.