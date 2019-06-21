В Тюменской области проверят информацию об отсутствии воды в селе Каскара

Прокуратура Тюменской области проверит информацию об отсутствии воды в селе Каскара, сообщает URA.RU.

«Ситуация поставлена прокурором Тюменской области на контроль. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прозвучал вопрос от жительницы села Марии Кузнецовой, которая заявила, что в Каскаре нет воды, и ездить приходится в соседние населённые пункты.

В местной администрации уточнили, что вода в селе есть, но в той части, где проживает пенсионерка водопровода действительно нет — его пока не провели.

Ранее сообщалось, что большинство обращений в ходе прямой линии касались проблем внутри страны. В частности, речь шла о нацпроектах, зарплатах, нехватке медицинских работников в регионах, сборе мусора, ипотеке.