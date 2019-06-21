В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.

«Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому. — RT) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее», — отметил Кобылкин.

При этом он подчеркнул, чтобы «не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать — (сокращать. — RT) по 10-20% в год».

«К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем», — добавил глава Минприроды.

Ранее министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.

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