В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.

«Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому. — RT) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее», — отметил Кобылкин.

При этом он подчеркнул, чтобы «не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать — (сокращать. — RT) по 10-20% в год».

«К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем», — добавил глава Минприроды.

Ранее министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.