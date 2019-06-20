В Москве отправили под домашний арест трёх обвиняемых в хищениях в банке

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Басманный суд Москвы постановил отправить под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка «Кредит Экспресс» Марию Антонову и ещё двух сотрудников банка Егора Пихтина и Анастасию Новотную по делу о хищениях в кредитной организации.
В Москве отправили под домашний арест трёх обвиняемых в хищениях в банке
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа», — заявила она.

Ранее суд арестовал предпринимателя Василия Бойко-Великого, подозреваемого в растрате средств банка «Кредит Экспресс».

По данным Следственного комитета, Бойко-Великий и его сообщники обвиняются в более чем 30 эпизодах хищения денег клиентов банка.

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