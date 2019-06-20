В Москве отправили под домашний арест трёх обвиняемых в хищениях в банке
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа», — заявила она.
Ранее суд арестовал предпринимателя Василия Бойко-Великого, подозреваемого в растрате средств банка «Кредит Экспресс».
По данным Следственного комитета, Бойко-Великий и его сообщники обвиняются в более чем 30 эпизодах хищения денег клиентов банка.