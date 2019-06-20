Путин заявил о важности диалога между Россией и США

Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Он ответил на вопрос о целесообразности встречи с президентом США Дональдом Трампом и оценил возможность навязывания американской стороной своей повестки.

«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чём-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно. Но диалог, конечно, нужен, вы правильно сказали», — отметил российский лидер.

По его словам, у Вашингтона своё представление о решении тех или иных вопросов, а у Москвы — своё.

При этом российский лидер подчеркнул, что без диалога найти консенсус невозможно.

Ранее Путин оценил шансы заключения «большой сделки» с США по Сирии.