Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина

Гарнизонный военный суд №235 продлил на два месяца срок ареста начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупной взятки.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — приводит слова судьи РИА Новости.

Следователь заявил, что СК проверяет Черкалина на причастность к другим преступлениям. Он добавил, что следствию нужно установить происхождение изъятых у подполковника ФСБ денежных средств.

При этом адвокат подозреваемого Владимир Михайлов назвал обвинения необоснованными.

О задержании Черкалина стало известно в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в размере $850 тыс.