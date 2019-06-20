Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина
- РИА Новости
«Ходатайство следствия удовлетворить», — приводит слова судьи РИА Новости.
Следователь заявил, что СК проверяет Черкалина на причастность к другим преступлениям. Он добавил, что следствию нужно установить происхождение изъятых у подполковника ФСБ денежных средств.
При этом адвокат подозреваемого Владимир Михайлов назвал обвинения необоснованными.
О задержании Черкалина стало известно в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в размере $850 тыс.