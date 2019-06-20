Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина

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Гарнизонный военный суд №235 продлил на два месяца срок ареста начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупной взятки.
Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина
  • РИА Новости

«Ходатайство следствия удовлетворить», — приводит слова судьи РИА Новости.

Следователь заявил, что СК проверяет Черкалина на причастность к другим преступлениям. Он добавил, что следствию нужно установить происхождение изъятых у подполковника ФСБ денежных средств. 

При этом адвокат подозреваемого Владимир Михайлов назвал обвинения необоснованными.

О задержании Черкалина стало известно в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в размере $850 тыс.

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