Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года

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Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщают «Известия».
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
  • РИА Новости

Первой станет модификация с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с.

В январе 2020 года начнутся продажи этой модели со 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,4 л.

Дизельная двухлитровая версия мощностью 150 л.с. станет доступна у дилеров с марта.

Презентация обновлённой линейки Volkswagen Passat прошла в марте 2019 года. У автомобиля новый передний бампер, матричные светодиодные фары, в салоне появились цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс третьего поколения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные в России премиальные автомобили.

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