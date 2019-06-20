Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года

Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщают «Известия».

Первой станет модификация с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с.

В январе 2020 года начнутся продажи этой модели со 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,4 л.

Дизельная двухлитровая версия мощностью 150 л.с. станет доступна у дилеров с марта.

Презентация обновлённой линейки Volkswagen Passat прошла в марте 2019 года. У автомобиля новый передний бампер, матричные светодиодные фары, в салоне появились цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс третьего поколения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные в России премиальные автомобили.