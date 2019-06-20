Эксперт прокомментировал предложение ввести новый штраф для автомобилистов

Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

Как считает Антипов, вопрос нужно ставить не в плане наказания, а в плане устранения лазеек.

«Понятно, что если альтернатива существует, автомобилист ею воспользуется», — пояснил он.

Со своей стороны, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил мнение, что неуплата должна предусматривать гражданско-правовые, а не административные санкции.

«Когда я выбираю проезд по платной дороге, я фактически заключаю договор с владельцем этой дороги и обязуюсь оплатить этот проезд», — сказал он.

Ранее автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение ввести новый штраф для автомобилистов.