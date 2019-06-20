Путин оценил вероятность встречи с Трампом

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Путин оценил вероятность встречи с Трампом
  • РИА Новости

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнёры к этому готовы», — объяснил он.

При этом Путин уточнил, что внутренняя политическая ситуация в США (в частности, роль американского истеблишмента) во многом не позволяет Трампу идти навстречу России.

«Думаю, что не так всё будет просто в наших отношениях, имея в виду то, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки», — добавил лидер.

Резюмируя, Путин вновь подчеркнул, что как только коллеги будут готовы к подобному диалогу — он состоится. По его словам, существует ряд вопросов, которые лидеры могли бы обсудить в рамках встречи.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.

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