Путин оценил вероятность встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнёры к этому готовы», — объяснил он.

При этом Путин уточнил, что внутренняя политическая ситуация в США (в частности, роль американского истеблишмента) во многом не позволяет Трампу идти навстречу России.

«Думаю, что не так всё будет просто в наших отношениях, имея в виду то, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки», — добавил лидер.

Резюмируя, Путин вновь подчеркнул, что как только коллеги будут готовы к подобному диалогу — он состоится. По его словам, существует ряд вопросов, которые лидеры могли бы обсудить в рамках встречи.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.