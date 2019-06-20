Путин выступил против либерализации «наркотических» статей

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что либерализации в вопросе наказания за хранение и распространение наркотиков быть не может.

Отвечая на вопрос, Путин завил, что выступает против внесения поправок в статью об ответственности за хранение наркотиков.

«Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика, и поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, распространяет даже небольшие дозы, нужно нести за это ответственность, и никакой либерализации здесь быть не может», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких нарушений с их стороны, чтобы не сажали людей в тюрьму ради галки.

RT ведёт прямую трансляцию.