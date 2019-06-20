В Госдуме отреагировали на предложение ввести новый штраф для автомобилистов

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

По его словам, очень важно начать штрафовать тех, кто безнаказанно пытается проскочить по платной дороге, тем самым подвергая опасности и себя, и остальных водителей.

«Хочешь с комфортом проехать — заплати 200—300 рублей, а хочешь экономить — тогда пользуйся бесплатной дорогой», — сказал он.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что платные трассы оборудованы шлагбаумами, и только в исключительных случаях отдельные граждане пытаются проскочить за идущей впереди машиной. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я такой случай видел один раз. И не могу сказать, что это какая-то устоявшаяся тенденция. Поэтому говорить о необходимости введения подобного штрафа я бы не стал», — заявил он.

Шапарин также напомнил, что в настоящее время в России разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение ввести новый штраф для автомобилистов.