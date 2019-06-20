В Госдуме отреагировали на предложение ввести новый штраф для автомобилистов

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
В Госдуме отреагировали на предложение ввести новый штраф для автомобилистов
  • Reuters

По его словам, очень важно начать штрафовать тех, кто безнаказанно пытается проскочить по платной дороге, тем самым подвергая опасности и себя, и остальных водителей.

«Хочешь с комфортом проехать — заплати 200—300 рублей, а хочешь экономить — тогда пользуйся бесплатной дорогой», — сказал он.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что платные трассы оборудованы шлагбаумами, и только в исключительных случаях отдельные граждане пытаются проскочить за идущей впереди машиной. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я такой случай видел один раз. И не могу сказать, что это какая-то устоявшаяся тенденция. Поэтому говорить о необходимости введения подобного штрафа я бы не стал», — заявил он.

Шапарин также напомнил, что в настоящее время в России разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение ввести новый штраф для автомобилистов.

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