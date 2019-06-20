СМИ: Мобильный интернет-трафик в России показал рекордный рост

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Мобильный интернет-трафик в России в I квартале 2019 года вырос в полтора раза — на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это рекордный рост в абсолютных показателях в годичном исчислении, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи.
СМИ: Мобильный интернет-трафик в России показал рекордный рост
  • © РИА Новости

Из материалов ведомства следует, что за год трафик проводных провайдеров увеличился на 14,5%, но его потребление отечественными абонентами пока существенно больше. В I квартале оно составило 11,1 млрд Гб (против 3,3 млрд Гб мобильного).

Динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь. За год продолжительность общения по мобильным телефонам (речь только о традиционном коммутируемом соединении, без учёта таких приложений, как WhatsApp) сократилась почти на 3%. В отчётный период пользователи проговорили 108,5 млрд минут.

Ранее политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT отмену национального и внутрисетевого роуминга в России с 1 июня.

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