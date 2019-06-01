Эксперт оценил важность отмены внутрисетевого и национального роуминга в России

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT отмену национального и внутрисетевого роуминга в России с 1 июня.

«Этот закон, безусловно, будет способствовать увеличению разговоров, пользования трафиком в поездках по другим регионам. В перспективе в сухом остатке это, скорее всего, финансово пойдёт в плюс поставщикам услуг связи. Отмена роуминга — давно назревшая история. Государство тратило огромные силы на то, чтобы всё это согласовать и убедить операторов в необходимости данного шага», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что данный закон «соответствует европейским и мировым трендам».

«Напомню, что с недавнего времени роуминг был отменён внутри Евросоюза. В современном мире интернет и постоянное нахождения на связи через гаджеты — не какая-то блажь, а жизненная и рабочая необходимость. Так что данный закон — абсолютно положительный шаг. Необходимо как можно больше говорить об этом и информировать людей», — считает Бышок.

Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.

Также с 1 июня 2019 года законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь.

Подробнее — в материале RT.