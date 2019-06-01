В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг

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Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяются в России с 1 июня.

Закон об отмене национального роуминга был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

В мае 2019 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Как пояснил глава правительства, речь идёт об окончательном решении вопроса на уровне подзаконного нормативного акта кабмина.

Также с 1 июня 2019 года законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь.

Подробнее — в материале RT.

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