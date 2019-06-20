В Хабаровском крае на площади более двух тысяч квадратных метров загорелась лесопилка

В городе Вяземский Хабаровского края на площади более 2 тыс. кв. м загорелось здание лесопилки.

«Произошло возгорание в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34. Общая площадь пожара в отдельно стоящем здании составляет 2 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Выясняются обстоятельства ЧП.

В мае TranssibInfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщало, что в Хабаровском крае площадь природных пожаров превысила 950 га.