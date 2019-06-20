В Хабаровском крае на площади более двух тысяч квадратных метров загорелась лесопилка

Короткая ссылка
В городе Вяземский Хабаровского края на площади более 2 тыс. кв. м загорелось здание лесопилки.
В Хабаровском крае на площади более двух тысяч квадратных метров загорелась лесопилка
  • © РИА Новости

«Произошло возгорание в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34. Общая площадь пожара в отдельно стоящем здании составляет 2 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. 

Выясняются обстоятельства ЧП.

В мае TranssibInfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщало, что в Хабаровском крае площадь природных пожаров превысила 950 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить