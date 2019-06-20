В Хабаровском крае на площади более двух тысяч квадратных метров загорелась лесопилка
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«Произошло возгорание в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34. Общая площадь пожара в отдельно стоящем здании составляет 2 тыс. кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Выясняются обстоятельства ЧП.
В мае TranssibInfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщало, что в Хабаровском крае площадь природных пожаров превысила 950 га.