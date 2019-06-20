На Урале возбудили дело после жалоб жителей Путину на железную дорогу

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В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как жители села Варна направили жалобу на прямую линию российскому президенту Владимиру Путину о проблемах с пересечением железнодорожных путей.

Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на пресс-службу СК.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» в связи с несоответствующими нормам условиями пересечения путей на станции «Тамерлан» Южно-Уральской железной дороги.

Как уточнили РИА Новости, жители Варны разместили на сайте прямой линии с Путиным видеообращение, в котором рассказали, что их село разделено на две части железной дорогой.

«Каждый день мы вынуждены лазить под поезда: пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады. Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке», — говорится в сообщении жителей Челябинской области.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» сообщила пользователям о возможности задать вопросы Путину в ходе прямой линии через OK Live.

На прямую линию с Владимиром Путиным уже поступило более 1 млн вопросов.

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