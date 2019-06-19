Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о модернизации ПРО Москвы

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Мы этим решением продолжаем защищать Московский экономический район, то есть именно тот район, который был заложен в Договор по ПРО от 1972 года. Кроме того, эту задачу способны решать и наши дальние системы ПРО-ПВО типа С-400», — сказал Литовкин.

По его словам, задействованы не только установки и комплексы ПВО и ПРО, но и системы контроля над космическим пространством и системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление Шойгу о том, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.