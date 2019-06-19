ПРО Москвы модернизируют к 2022 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизацию противоракетной обороны (ПРО) Москвы планируется завершить к 2022 году.
ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • РИА Новости

«В 2022 году (планируется завершить) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы», — приводит Интерфакс слова Шойгу.

По его словам, это позволит обеспечить решение приоритетных задач, стоящих перед ВКС.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

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