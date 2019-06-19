Матвиенко заявила о необходимости принять закон о социальном бизнесе

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На открытии Форума социальных инноваций регионов в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принять закон о социальном бизнесе.
Матвиенко заявила о необходимости принять закон о социальном бизнесе
  • РИА Новости

Она отметила, что в ближайшее время будет сделано всё, чтобы такой законопроект появился.

«Важной частью формирования современной социальной среды сегодня становится активное участие бизнес-сообщества. Вообще, я верю, что за социальным предпринимательством будущее. Всё больше бизнесменов приходит в эту сферу», — сказала Матвиенко в беседе с НСН.

По её словам, социальный бизнес предоставляет колоссальные возможности для реализации самых инновационных идей.

Ранее ФАН сообщало, что форум посвящён развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.

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