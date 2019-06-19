При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребёнок — скончался в больнице.

В среду, 19 июня, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль «Нива» столкнулся с автомобилем «Мицубиси».

От удара «Ниву» выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое из детей.

В результате ДТП одна женщина погибла, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Позднее один ребёнок скончался в больнице.

«В больнице скончался пострадавший в ДТП мальчик, ему было девять лет», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что на Ставрополье шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.