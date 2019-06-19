При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

Короткая ссылка
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребёнок — скончался в больнице.
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
  • РИА Новости

В среду, 19 июня, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль «Нива» столкнулся с автомобилем «Мицубиси».

От удара «Ниву» выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое из детей.

В результате ДТП одна женщина погибла, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Позднее один ребёнок скончался в больнице.

«В больнице скончался пострадавший в ДТП мальчик, ему было девять лет», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что на Ставрополье шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить