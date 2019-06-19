Под Астраханью огонь с сухой растительности перекинулся на 10 строений

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В Астраханской области от горящей сухой растительности пожар перекинулся на десять строений, на место ЧП отправлен пожарный поезд.
Под Астраханью огонь с сухой растительности перекинулся на 10 строений
  • РИА Новости

«Возгорание сухой растительности на площади 150 кв. м вдоль железнодорожных путей в населённом пункте Растопуловка перешло на десять нежилых строений», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что есть угроза распространения огня на соседние сооружения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В мае TranssibInfo.com передавал, что площадь природных пожаров в Хабаровском крае превысила 950 га.

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