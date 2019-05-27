Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре
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По её словам, пожар произошёл вблизи села Урлук.
«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив», — цитирует Волк пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в результате неосторожного обращения с огнём уничтожено около 600 га леса.
Мужчина никому не сообщил о случившемся и в полиции свою вину не признал, проинформировали в ведомстве. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее TranssibInfo.com передавал, что площадь природных пожаров в Хабаровском крае превысила 950 га.