Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Пастух в Забайкальском крае разжёг в поле костёр, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело несколько сотен гектаров леса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, пожар произошёл вблизи села Урлук.

«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжёг костёр, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив», — цитирует Волк пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате неосторожного обращения с огнём уничтожено около 600 га леса.

Мужчина никому не сообщил о случившемся и в полиции свою вину не признал, проинформировали в ведомстве. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее TranssibInfo.com передавал, что площадь природных пожаров в Хабаровском крае превысила 950 га.