Бывший акушер предстанет перед судом по делу о смерти пациентки в Башкирии

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Бывший акушер-гинеколог предстанет перед судом по делу о смерти пациентки в Башкирии, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
Бывший акушер предстанет перед судом по делу о смерти пациентки в Башкирии
  • РИА Новости

В 2017 году скорая помощь доставила в Иглинскую больницу 22-летнюю беременную, которая жаловалась на боли в животе. Врач должным образом не осмотрела пациентку, недооценила тяжесть её состояния и поставила неправильный диагноз.

После ухудшения состояния молодая женщина была госпитализирована в РКБ, где её прооперировали в экстренном порядке. Тем не менее пациентка и ребёнок скончались.

Медик обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Она свою вину не признала и впоследствии уволилась с работы. У пациентки остались двое малолетних детей.

Уголовное дело передано в Иглинский межрайонный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.

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