В Москве начал работу Форум социальных инноваций

В Москве начал работу третий Форум социальных инноваций, сообщает ФАН.

Он посвящён развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.

Выставку инновационных социальных проектов субъектов в рамках форума посетили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ожидается подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между региональными органами власти и инвесторами. Программа также включает презентацию флагманских соцпроектов Москвы.

Форум проходит 19—21 июня.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о форуме «Медицина, доступная каждому» в Челябинске.