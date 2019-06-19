В Москве начал работу Форум социальных инноваций

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В Москве начал работу третий Форум социальных инноваций, сообщает ФАН.
В Москве начал работу Форум социальных инноваций
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Он посвящён развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения.

Выставку инновационных социальных проектов субъектов в рамках форума посетили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ожидается подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между региональными органами власти и инвесторами. Программа также включает презентацию флагманских соцпроектов Москвы.

Форум проходит 19—21 июня.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о форуме «Медицина, доступная каждому» в Челябинске.

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