Жириновский назвал кощунством отказ ГД принять проект о гражданстве для русских

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с kp.ru прокомментировал инцидент с его участием на заседании в Госдуме, который произошёл после отказа парламентариев принять законопроект партии о гражданстве для русских, которые являются иностранцами.
Жириновский назвал кощунством отказ ГД принять проект о гражданстве для русских
  • © State Duma Press Service
  • globallookpress.com

Политик считает подобное решение коллег «кощунственным».

«Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказать, что они хотят жить в России... Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию!» — добавил он.

Ранее Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний Госдумы после отказа коллег принять законопроект, представленный ЛДПР, об упрощении получения российского гражданства иностранцами русского происхождения.

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