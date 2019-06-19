Жириновский назвал кощунством отказ ГД принять проект о гражданстве для русских
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Политик считает подобное решение коллег «кощунственным».
«Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказать, что они хотят жить в России... Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию!» — добавил он.
Ранее Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний Госдумы после отказа коллег принять законопроект, представленный ЛДПР, об упрощении получения российского гражданства иностранцами русского происхождения.