В Госдуме прокомментировали планы сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
- РИА Новости
«Нужно понимать, как будут писать часть «С». Одно дело — писать от руки, а другое — печатать. В этом случае даже самый грамотный человек может допустить ошибку», — заявил он.
По его мнению, необходимо искать технические возможности — не для того, чтобы сдавать тесты, а чтобы формировать новые типы мышления и форматы образования.
Ранее газета «Известия» сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.