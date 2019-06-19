В Госдуме прокомментировали планы сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Борис Чернышов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

«Нужно понимать, как будут писать часть «С». Одно дело — писать от руки, а другое — печатать. В этом случае даже самый грамотный человек может допустить ошибку», — заявил он.

По его мнению, необходимо искать технические возможности — не для того, чтобы сдавать тесты, а чтобы формировать новые типы мышления и форматы образования.

Ранее газета «Известия» сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.