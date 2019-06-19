Расчёты комплексов «Искандер-М» провели учения на полигоне в Ставропольском крае

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» провели учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Они отработали управление ракетными ударами по позициям условного противника.

К занятиям привлекли около 500 военнослужащих. Задействовано более 100 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Также стало известно, что на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области начались тренировки динамического показа вооружения, который состоится в рамках форума «Армия-2019». Об этом информирует RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

На территории региона форум будет проведён 28—30 июня.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВВО приняли участие в тренировке по противодействию терроризму.