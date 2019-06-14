Военнослужащие ВВО приняли участие в тренировке по противодействию терроризму

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В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, а также в Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях состоялась тренировка по противодействию терроризму, сообщает TranssibInfo.com.
Военнослужащие ВВО приняли участие в тренировке по противодействию терроризму
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В мероприятиях приняли участие около 7,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).

Кроме того, было задействовано более 600 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Также стало известно, что Центральный военный округ начал летние учения. Об этом информирует ФАН. В ближайшие три месяца в Поволжье, на Урале и в Сибири состоится более 3,5 тыс. мероприятий по боевой подготовке личного состава.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ка-27ПЛ провёл учения в Средиземном море.

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