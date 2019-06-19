В МГТУ имени Баумана оценили попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире

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Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.
В МГТУ имени Баумана оценили попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире
  • ©bmstu.ru

«Это такое зеркало, и нам не всё равно, какую позицию мы занимаем. Но специальной тактики у нас нет, да она и не сильно понятна. Есть стратегия развития университета, мы по ней занимаемся, открываем новые центры, приглашаем учёных. И это приводит к успеху», — заявил он.

По его словам, в последние годы рейтинги начали лучше отмечать российские вузы, что здорово.

Александров также пояснил, что отношение к университету складывается не из рейтингов — у учебных заведений есть статусы, зарабатываемые годами.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 в международном рейтинге университетов.

Список возглавил Массачусетский технологический институт. Второе и третье места заняли Стэнфордский и Гарвардский университеты.

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