В МГТУ имени Баумана оценили попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров в беседе с Nation News оценил попадание 25 вузов России в рейтинг лучших в мире по версии британской компании Quacquarelli Symonds.

«Это такое зеркало, и нам не всё равно, какую позицию мы занимаем. Но специальной тактики у нас нет, да она и не сильно понятна. Есть стратегия развития университета, мы по ней занимаемся, открываем новые центры, приглашаем учёных. И это приводит к успеху», — заявил он.

По его словам, в последние годы рейтинги начали лучше отмечать российские вузы, что здорово.

Александров также пояснил, что отношение к университету складывается не из рейтингов — у учебных заведений есть статусы, зарабатываемые годами.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 в международном рейтинге университетов.

Список возглавил Массачусетский технологический институт. Второе и третье места заняли Стэнфордский и Гарвардский университеты.