Героине материала RT 11-летней онкобольной Дарье Курацаповой продлили инвалидность до совершеннолетия. Об этом RT сообщил адвокат и член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.

© Фото из личного архива

19 июня Даша Курацапова получила заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) о возможности продления инвалидности до достижения 18 лет.

«Сегодня мы победили. Даше Курацаповой установили инвалидность до 18-летия. Спасибо за помощь вам и Маргарите Симоньян», — сообщил RT член СПЧ Шота Горгадзе, представлявший интересы Курацаповых.

В свою очередь, отец девочки Андрей Курацапов рассказал RT, как проходило обследование.

«С 27 мая мы лежали в больнице, где проходили общее обследование, в результате которого выяснилось, что на фоне основного заболевания, онкологии, мы упустили ряд сопутствующих: у Даши начались серьёзные психологические проблемы, такие как тревожность и депрессия. Думаю, на её состояние повлияли восемь месяцев мытарств, когда мы добивались инвалидности, но получали отказы», — пояснил Курацапов, отметив, что без помощи СМИ и пристального внимания общественности не удалось бы победить формальный подход экспертов МСЭ.

Ранее RT сообщал, что в 2012 году у девочки диагностировали молекулярную ретинобластому на третьей стадии, в связи с чем была проведена операция по удалению глаза. В конце 2018 года в результате МСЭ с Курацаповой сняли статус инвалида из-за ремиссии.

После публикации RT СУ СК по Ярославской области начало проверку правомерности снятия инвалидности с онкобольного ребёнка. Также за право девочки получать помощь государства решил бороться член СПЧ и адвокат Шота Горгадзе.