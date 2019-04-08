Онкобольной девочке из Ярославля отказали в инвалидности на итоговой комиссии в Москве

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы подтвердило решение своих коллег из Ярославля об отказе в предоставлении инвалидности 11-летней Дарье Курацаповой. С трёх лет девочка борется с онкологией, из-за которой она лишилась глаза. Однако сейчас болезнь находится в стадии ремиссии, а отсутствие парного органа не даёт права на получение статуса инвалида. Но родители Даши не собираются опускать руки и намерены добиваться изменений в законодательстве. В этом им помогает член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе, который узнал о ситуации из публикации RT.

© Фото из личного архива

Родители онкобольной девочки, лишённой статуса инвалида в Ярославле, обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ, курирующее вопросы предоставления инвалидности. В результате 11-летнюю онкобольную Дашу Курацапову с отцом пригласили на комиссию в Москве. После многочасового осмотра московские эксперты подтвердили заключение ярославских коллег.

Когда 3 апреля 2019 года Курацаповы прибыли на Ярославский вокзал в Москве, отец Даши Андрей Курацапов поделился с RT ожиданиями от поездки в столицу.

«Я не ожидаю ничего сверхъестественного от этой комиссии. Любая комиссия отталкивается от правовых актов, поэтому перед нами стоит задача изменить или исправить существующие законы. Мы будем бороться, пока хватит сил», — рассказал RT Курацапов, выйдя из поезда.

По его словам, раньше детям с таким же диагнозом, как у его дочери, инвалидность оставляли до достижения ими совершеннолетия.

«В социальных сетях многие родители жалуются, что после пяти-шести лет их детей лишают статуса инвалида», — пояснил мужчина.

Первый раз в Москве

Со стороны Даша Курацапова выглядит обычной девочкой-подростком — сложно представить, что с трёх лет она борется с онкологией, в результате которой лишилась глаза. Даша ходит в обычную школу, занимается спортом.

«Я люблю информатику, математику, ИЗО и уроки технологии», — рассказала она о своих любимых предметах в школе.

Курацапова отметила, что ни разу не была в Москве, поэтому надеется посмотреть столичные достопримечательности, например, Кремль.

«Я приехала в Москву с хорошим настроением. Надеюсь что-нибудь посмотреть здесь, потому что приехала сюда в первый раз», — поделилась девочка.

В Москве отца с дочерью встретил адвокат Шота Горгадзе, решивший помочь семье Курацаповых после публикации RT. В дни комиссии адвокат также сопровождал семью и провёл им экскурсию по городу.

© Фото из личного архива

Как ранее сообщал RT, диагноз девочке поставили в 2011 году, когда ей было три года — у ребёнка обнаружили молекулярную ретинобластому на третьей стадии. Чтобы спасти дочь, Курацаповы отправились в Израиль, где медики провели операцию по удалению глаза, чтобы остановить распространение болезни. Вот уже восемь лет на месте глаза у Курацаповой протез, требующий регулярной коррекции и замены.

По возвращении домой девочке присудили инвалидность, которую она подтверждала каждые один—два года на комиссии медико-социальной экспертизы МСЭК. В ноябре 2018 года подошло время очередной комиссии, на которой Курацаповы и получили неожиданный отказ.

С точки зрения экспертов МСЭК, девочка больше не нуждается в статусе инвалида: онкология отступила, наблюдается ремиссия, а отсутствие глаза, парного органа, по закону не является причиной для особого социального статуса.

Доскональный осмотр

В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы (ФБМСЭ) к визиту Курацаповых отнеслись настороженно — кроме папы с дочкой, на пороге учреждения на севере Москвы оказался адвокат Шота Горгадзе и журналисты, в связи с чем «делегацию» везде сопровождали сотрудники пресс-службы и охраны учреждения.

В бюро охотно показали RT кабинет офтальмологии, оснащённый, по их словам, новейшим диагностическим оборудованием, куда и пригласили Курацаповых для обследования.

В ожидании осмотра Курацаповы заметно нервничали, отец пытался успокоить дочь.

Представители МСЭК сразу же отметили, что случай Даши сложный, а значит, осмотр может затянуться. В течение пяти часов отец с дочерью ходили из кабинета в кабинет, надеясь на положительное решение ситуации. После посещения психолога девочка вышла к отцу в слезах.

В ожидании заключения МСЭК Курацапов подчеркнул, что главное для него — защитить свою дочь и таких же детей, как она, которым отказывают в инвалидности по формальным причинам.

«Мы боремся за то, чтобы была профилактика, чтобы избежать необратимых процессов для ребенка, чтобы Даша выросла достойным и здоровым членом общества. До 2011 года нам говорили, что у нас здоровый ребенок, а затем мы получили онкологию на практически смертельной стадии», — пояснил он.

По словам Курацапова, статус ребёнка-инвалида необходим его дочери для того, чтобы вовремя получать медицинскую помощь и компенсировать затраты на коррекцию и замену протеза. Сейчас семья ездит в Израиль и получает медицинские услуги бесплатно, но расходы на дорогу и проживание в другой стране для семьи — существенные траты.

«Тех денег, что мы получали по инвалидности, как раз хватало на то, чтобы съездить с Дашей дважды в Израиль. У нас также есть возможность корректировать и менять протез, но без инвалидности это будет стоить денег», — пояснил он.

Отец девочки категорически не согласен с мнением экспертов МСЭК, которые, по его словам, советуют «прийти, когда случится рецидив».

«Когда Даше исполнится 18 лет, тогда пройдут гормональные всплески и закончится рост. Мы пойдём на комиссию и в отсутствие всех рисков сами откажемся от инвалидности», — заверил отец.

Дойдём до президента

Адвокат Шота Горгадзе в разговоре с RT сообщил, что помогает Курацаповым как юрист и как член Совета по правам человека при президенте РФ. В настоящий момент он подготовил пакет документов, обратился к депутатам Госдумы. На время отсутствия отца девочки в Москве, Горгадзе намерен быть его представителем в официальных инстанциях.

В ожидании заключения комиссии Горгадзе отметил, что многое зависит от решения МСЭК в Москве. В противном случае адвокат намерен доложить правительству и лично президенту о существующей проблеме, чтобы решить вопрос не только Даши Курацаповой, но и других детей, лишённых статуса инвалида по формальным признакам.

«Мы будем бороться до конца. Уже сейчас подключилось много неравнодушных людей. Я обязательно подниму вопрос Даши на встрече с президентом по линии СПЧ», — заявил Горгадзе. — Даша с трёхлетнего возраста ведёт непримиримую борьбу за жизнь. Наши чиновники должны помогать таким детям, а не становиться препонами на их пути, которых мы должны уговаривать и умолять. Сколько раз они должны совершить такие грубые ошибки, пока система не начнёт работать правильно?».

© Фото из личного архива

Скованы законом по рукам

В ответ на запрос RT в пресс-службе Минтруда РФ пояснили, что статус инвалида предоставляется лишь в том случае, когда нарушения здоровья приводят к социальным ограничениям и необходимости предоставления мер социальной защиты.

В ведомстве отметили, что критерии предоставления инвалидности, действующие на территории РФ в настоящее время, учитывают «формы и тяжесть течения отдельных заболеваний в детском возрасте».

«Сами по себе заболевания не являются основанием для установления инвалидности гражданам, в том числе детям, если они не приводят к ограничениям жизнедеятельности, в том числе по степеням выраженности», — пояснили в ведомстве.

В беседе с RT начальник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка подтвердил вынесенный педиатрической комиссией отказ в предоставлении Курацаповой инвалидности. Дымочка подчеркнул, что в аналогичных случаях инвалидность устанавливается на пять лет, однако в связи с операцией по удалению глаза и последовавшей химиотерапией Курацаповой дали инвалидность на семь лет в 2011 году.

«Основное заболевание — это онкологическая патология. К счастью для ребёнка и его семьи, на настоящий период времени рецидива не отмечается. По онкологическому заболеванию в соответствии с действующими критериями оснований у экспертов МСЭК для установления инвалидности нет», — сообщил глава бюро.

По его словам, показатели зрения у Курацаповой также в норме, так как, несмотря на отсутствие одного глаза, второй функционирует нормально, а согласно критериям ВОЗ оценка зрения может производиться и по одному единственному глазу.

«Экспертами оценивается, видит или не видит человек по лучше видящему глазу или по одному единственному. Для установления инвалидности по одноглазию необходимо, чтобы была патология другого глаза. У Даши зрительные функции глаза близки к норме», — объяснил он отказ МСЭК

На ряду с этим глава Федерального бюро признал, что Курацапова нуждается в реабилитации, протезировании и психологической коррекции. По его словам, отсутствие инвалидности никак не должно влиять на реабилитацию пациента.

«Здравоохранение может применить иные меры, вне зависимости от инвалидности. У всех граждан РФ есть полис, соответственно, они получают медицинскую помощь бесплатно», — заверил эксперт.

Тем не менее Дымочка отметил, что протез, стоящий в глазу у Курацаповой, высокого качества, и, вполне возможно, в России ей могут поставить уступающий западному аналогу вариант.

«Другое дело, что родители небезосновательно считают, что в Израиле делают протезы лучше. Но таких детишек в России достаточно много, и им ставят протезы российского производства», — добавил Дымочка.