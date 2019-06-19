Очевидцы рассказали подробности драки у метро на востоке Москвы

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Очевидцы в беседе с телеканалом «360» прокомментировали массовую драку у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.
Очевидцы рассказали подробности драки у метро на востоке Москвы
  • РИА Новости

«Одни убегали, другие догоняли. Просто бегали и между собой дрались», — заявила одна из свидетелей происшествия.

По её словам, было больше пяти участников.

Другой очевидец утверждает, что мужчина, который в итоге погиб, убегал от толпы, вооружённой ножами и палками.

«Я смотрела, как один из них удирал на другую сторону, другие побежали за ним, били ногами около машин», — рассказала очевидец в беседе с телеканалом «Звезда».

Как сообщалось, один человек скончался после массовой драки у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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