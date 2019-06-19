Совбез России назвал предполагаемый объём финансовых резервов ИГ
- © Dabiq/Planet Pix
- globallookpress.com
«По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до $300 млн. Наряду с этим, террористы продолжают искать новые источники финансирования», — цитирует его ТАСС.
Ранее Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.