Совбез России назвал предполагаемый объём финансовых резервов ИГ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал о предполагаемых объёмах финансовых резервов террористической группировки «Исламское государство»*.

«По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до $300 млн. Наряду с этим, террористы продолжают искать новые источники финансирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.