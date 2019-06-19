Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге

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Накануне Дня памяти и скорби в Оренбурге пройдёт акция «Свеча памяти», сообщает RIA56.
Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге
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Учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, жители города пройдут колонной по проспекту Победы.

По данным городской администрации, построение колонны начнётся в 20:30.

«Ежегодно в эту памятную дату в Оренбуржье и по всей стране зажигают поминальные свечи — в знак глубокого уважения и благодарности тем, кто подарил нам мирную жизнь, будущее и надежду», — заявил врио губернатора Денис Паслер.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске.

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