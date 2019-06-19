Делегация из Турции может посетить открытие мечети в Крыму

Короткая ссылка
Турецкие депутаты и предприниматели рассматривают возможность посещения церемонии открытия Соборной мечети в Крыму. Об этом информирует газета «Известия». 

«Турецкая делегация рассматривает возможность посетить открытие Соборной мечети в Крыму», — заявил депутат от правящей партии Турции, член Тюркской парламентской ассамблеи Исмет Учма.

Он отметил, что в случае поступления соответствующего приглашения, оно не будет оставлено без внимания. 

При этом независимый депутат Озтюрк Йылмаз также считает, что если от Крыма поступит приглашение, то турецкая сторона направит делегацию.

«Большой интерес к региону проявляют и инвесторы, заинтересованные в строительстве новых объектов на полуострове», — сказал он.

При этом в пресс-службе российского посольства в Анкаре заявили, что обсуждают с турецкой стороной возможность визита делегации на церемонию открытия мечети в Крыму.

Ранее в МИД России сообщили, что комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7—11 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить