Делегация из Турции может посетить открытие мечети в Крыму

Турецкие депутаты и предприниматели рассматривают возможность посещения церемонии открытия Соборной мечети в Крыму. Об этом информирует газета «Известия».

«Турецкая делегация рассматривает возможность посетить открытие Соборной мечети в Крыму», — заявил депутат от правящей партии Турции, член Тюркской парламентской ассамблеи Исмет Учма.

Он отметил, что в случае поступления соответствующего приглашения, оно не будет оставлено без внимания.

При этом независимый депутат Озтюрк Йылмаз также считает, что если от Крыма поступит приглашение, то турецкая сторона направит делегацию.

«Большой интерес к региону проявляют и инвесторы, заинтересованные в строительстве новых объектов на полуострове», — сказал он.

При этом в пресс-службе российского посольства в Анкаре заявили, что обсуждают с турецкой стороной возможность визита делегации на церемонию открытия мечети в Крыму.

Ранее в МИД России сообщили, что комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7—11 октября.