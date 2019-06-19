В Крыму создали первый взвод туристической полиции

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В Ялте сформирован первый взвод туристической полиции, основной задачей которого является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Крым.

Взвод создан при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ялте.

«С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов создан взвод туристической полиции», — заявили в МВД.

Отмечается, что полицейские будут оказывать туристам содействие в решении возникающих вопросов, а также принимать обращения в случае совершения правонарушений в отношении отдыхающих.

При этом основным иностранным языком для ялтинского взвода туристической полиции является английский. В МВД добавили, что правоохранители занимаются изучением других языков и более детально изучают достопримечательности Крыма.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко передавал, что на время курортного сезона в Ялте появится туристическая полиция.

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