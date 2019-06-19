В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Взвод создан при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ялте.
«С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов создан взвод туристической полиции», — заявили в МВД.
Отмечается, что полицейские будут оказывать туристам содействие в решении возникающих вопросов, а также принимать обращения в случае совершения правонарушений в отношении отдыхающих.
При этом основным иностранным языком для ялтинского взвода туристической полиции является английский. В МВД добавили, что правоохранители занимаются изучением других языков и более детально изучают достопримечательности Крыма.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко передавал, что на время курортного сезона в Ялте появится туристическая полиция.