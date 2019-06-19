Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.
«Мировым судьёй судебного участка по Гудермесскому району Чечни рассмотрено административное дело в отношении М. Джикаевой и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — заявили в МВД.
Отмечается, что подозреваемая была доставлена в ОВД Гудермеса. В отношении неё составили административный протокол по статье о «стрельбе из оружия в неотведённых для этого местах».
Также в МВД продолжается проверка в отношении сотрудников, которые допустили указанное правонарушение.
Ранее в Чечне МВД начало проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.