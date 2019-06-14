МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

Об этом говорится в сообщении на официальном аккаунте ведомства в Instagram.

«В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно, на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия — Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Указывается, что глава регионального МВД поручил сотрудникам службы собственной безопасности провести проверки. По их итогам полицейские, допустившие указанное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

При этом в отношении девушки с видео будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в УМВД по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке оштрафуют родителей школьницы, пришедшей на вечеринку в форме полицейского.