СМИ: В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
По данным газеты, по новым правилам, все выпускники, в том числе военных училищ и гражданских вузов, будут получать очередное воинское звание спустя два года службы.
Отмечается,что в настоящее время существуют разные необходимые сроки для получения звания старшего лейтенанта.
Издание указывает, что выпускники институтов ждут звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военное училище — два.
Ранее СМИ писали, что Минобороны усложнит процедуру сдачи экзаменов в военных вузах.