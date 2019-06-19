СМИ: В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

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В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

По данным газеты, по новым правилам, все выпускники, в том числе военных училищ и гражданских вузов, будут получать очередное воинское звание спустя два года службы. 

Отмечается,что в настоящее время существуют разные необходимые сроки для получения звания старшего лейтенанта.

Издание указывает, что выпускники институтов ждут звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военное училище — два. 

Ранее СМИ писали, что Минобороны усложнит процедуру сдачи экзаменов в военных вузах.

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