СМИ: В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

По данным газеты, по новым правилам, все выпускники, в том числе военных училищ и гражданских вузов, будут получать очередное воинское звание спустя два года службы.

Отмечается,что в настоящее время существуют разные необходимые сроки для получения звания старшего лейтенанта.

Издание указывает, что выпускники институтов ждут звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военное училище — два.

Ранее СМИ писали, что Минобороны усложнит процедуру сдачи экзаменов в военных вузах.